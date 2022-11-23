Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ ilan etti

Avrupa Birliği’nin yasama organı Avrupa Parlamentosu, Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ olarak tanımlama kararı aldı.

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Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın enerji alt yapısı, hastaneler, okullar ve sığınaklar gibi sivil hedeflere yönelik askeri saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya’yı ‘terörizme destek veren devlet’ olarak tanımlama kararı aldı.

Bu karara rağmen, Avrupa Birliği’nin bunu destekleyecek yasal bir çerçevesi olmadığı için bu karar büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle başlayan savaş dokuz aydır devam ediyor. Rusya, son dönemde Ukrayna şehirlerine yönelik füze saldırılarını artırmıştı.