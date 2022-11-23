CHP, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na hakaretleri nedeniyle dava açıyor

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ettiği, ‘haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ gibi hakaretler nedeniyle dava açacak.

CHP, Erdoğan’a hakaretleri nedeniyle dava açıyor (AA)

Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na özel bir yer ayırıp ‘saydırdıkça saydırmış,’ Kılıçdaroğlu için ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi sözler sarf etmişti.

CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter’dan Erdoğan’a bu hakaretleri nedeniyle dava açacaklarını duyurdu.

Çelik, Twitter’dan şunları yazdı: “Erdoğan’ın seviyesizce ifade ettiği ‘Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz’ hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ‘nun talimatı gereğince Erdoğan hakkında derhal dava açacağız.”