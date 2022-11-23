Genelge kafa karıştırmıştı: CHP, İmamoğlu-Yavaş tartışmasına açıklık getirdi

ALTAN SANCAR

CHP’de ‘adaylık genelgesi’, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı çerçevesinde tartışılıyor. Hatta “Adaylıklara kapı kapatıldı” yorumları dahi gelmişti. Diken’e konuşan CHP’li kurmaysa genelgenin iç mesele olduğunu belirtip “Cumhurbaşkanı adayı genelgeyle değil, altılı masanın kararıyla belirlenecek” dedi.

Genelgeyle vekil adayı olacak isimler için ‘diğer görev yolları’ kapatılırken, seçimlerin kazanılması halinde kabinede görev alabilecek olası isimler için de sessiz bir hazırlık söz konusu.

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CHP’de bir genelgeyle il başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde başkanları ve belde yönetim kurulu üyelerinin adaylık durumunda 5-26 Aralık tarihleri arasında istifa etmesi istendi. Belediye başkanlarının listede yer almamasıysa ‘adaylıklarına kapı kapatıldı’ tartışmalarını beraberinde getirdi.

Belediye başkanları için ‘katı kurallar’

CHP kulislerinde konuşulanlara göre, belediye başkanlarının olası adaylıkları için katı kurallar işletilecek. Kurallara göre, istifaları halinde belediyenin el değiştirme ihtimali varsa adaylık konusunda kapılar net olarak kapalı tutulacak. İstifaları halinde belediye meclislerinde dengenin olumsuz etkileneceği görülen CHP’li belediye meclis üyelerine de “Sonraki dönemi bekleyin” denecek.

CHP’li kurmay: Seçmen tepki gösterir

CHP’li bir kurmay durumu “Yerelde seçilen başkanlar istifa eder ve belediye el değiştirirse bunu seçmene izah edemeyiz. Seçmen buna sandıkta tepki gösterir, başkanın kendi siyasi ikbalini düşündüğü fikrine kapılır” diye yorumladı.

Kurmayın aktardığına göre, istifası halinde başkanlığın CHP’de kalacağı veya belediye meclisinde dengelerin bozulmayacağının bilindiği yerlerdeyse ‘yerelin yaklaşımı’ gözlenecek. Kurmay bu durumu “Belediyeler iktidara giden yoldur. Bu yolda yerel yöneticilerimiz büyük bir güç ve bu dengeyi korumak zorundayız” dedi.

CHP’li hiçbir belediye başkanı ve meclis üyesinin vekil adayı olamayacağı yorumlarınınsa doğru olmadığını belirterek, “Elbette bazı arkadaşlarımız olacaktır, ama olmayanların da layık görülmediği yorumları haksızlık olur. Bu bir iş bölümü” diye konuştu.

‘Adayı genelge belirlemeyecek’

Genelgenin kamuoyunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı çerçevesinde tartışılmasıysa CHP’de karşılık bulmuyor.

CHP’li kurmay “Genelge bizim iç meselemiz ve sadece vekillerle ilgili. Adaylık ise altılı masanın işi Cumhurbaşkanı adayı genelgeyle değil, altılı masanın kararıyla belirlenecek” diyerek yorumların ‘iyi niyetli’ olmadığını söyledi.

Seçim sonrası için hazırlık

Öte yandan CHP’de yalnızca belediye başkanı ve meclis üyelerinin değil, ‘sürpriz isimlerin’ de aday olmayacağı öğrenildi.

Uzun süredir parti içinde konuşulanlara göre, ittifakın cumhurbaşkanlığını kazanması halinde ‘kabinede görev alması düşünülecek’ bazı yöneticiler de vekil adayı olmayabilir. Aday olmayacak isimler arasında MYK üyelerinin de yer alabileceğini aktaran kurmay, “Bu kazanacağımıza olan inancın da göstergesi olacak” dedi.