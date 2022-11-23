Boğaziçi’nde Prof. Zenginobuz görevinden üç ay daha uzaklaştırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ tarafından üç ay süreyle görevden uzaklaştırılıp hakkında disiplin soruşturması açılan ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz görevinden üç ay daha uzaklaştırıldı.
Zenginobuz, disiplin soruşturması açılarak 22 Ağustos’ta görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırılmış ve ertesi gün okula alınmamıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Zenginobuz’a soruşturma açılmasının nedenlerinden biri de mahkeme kararına rağmen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlara girişinin engellenmesiydi. Söz konusu öğrenci bu iddiayı yalanlıyor.
‘Kayyım yönetim’ Zenginobuz’un görevden uzaklaştırılma süresini bugün üç ay tekrar uzattı.
Bunun üzerine öğrencileri ve meslek arkadaşları ‘ÜnalHocaGeriDönecek’ etiketiyle bir kampanya başlattı.