Boğaziçi’nde Prof. Zenginobuz görevinden üç ay daha uzaklaştırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ tarafından üç ay süreyle görevden uzaklaştırılıp hakkında disiplin soruşturması açılan ekonomi bölümü başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz görevinden üç ay daha uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Zenginobuz, disiplin soruşturması açılarak 22 Ağustos’ta görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırılmış ve ertesi gün okula alınmamıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Zenginobuz’a soruşturma açılmasının nedenlerinden biri de mahkeme kararına rağmen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlara girişinin engellenmesiydi. Söz konusu öğrenci bu iddiayı yalanlıyor.

‘Kayyım yönetim’ Zenginobuz’un görevden uzaklaştırılma süresini bugün üç ay tekrar uzattı.

Bunun üzerine öğrencileri ve meslek arkadaşları ‘ÜnalHocaGeriDönecek’ etiketiyle bir kampanya başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkında "görevini titizlikle yapma suçu"ndan soruşturma açılan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un kampüse girmesine, ders vermesine, araştırma yapmasına konulan yasak üç ay daha uzatıldı.

Bu günler geçecek; üniversitemiz yıkılmayacak.#ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/dzQmLQziEp — Cem Say (@say_cem) November 23, 2022

Boğaziçi'nde Ünal Zenginobuz bir üç ay daha görevden uzaklaştırıldı. Geçen sefer olduğu gibi karar sadece idari görevleri değil araştırma ve öğretim faaliyetlerini de engelliyor. Bu gidişle kendisi ikinci dönem de ders veremeyecek. #ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/8lR0a6tsJZ — Burçay Erus (@burcayerus) November 23, 2022

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, üniversitemizin yıkım politikalarına karşı çıktığı için 3 aydır okulundan, öğrencilerinden ve meslektaşlarından ayrı. Ünal Hoca’nın yanındayız. #ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/0WqkOGBMgk — BUicinMezunlar (@BUicinMezunlar) November 23, 2022

Ünal Zenginobuz ile 1980 yılında tanıştım. Boğaziçinin kadın basketbol takımını çalıştırıyordu; koş, koş, koş, canımıza okuyordu. Akademisyen olarak üniversiteye döndükten sonra yıllarca beraber çalıştık. Benim için onsuz bir üniversite düşünülmez. #ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/KAo69CHrYG — Lale Akarun (@LaleAkarun) November 23, 2022

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Ünal Zenginobuz'un uzaklaştırılması hukuksuzdur.



Okulumuzun ve bölümümüzün değerlerinden vazgeçmiyoruz. #ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/lvwpplH27R — Özgür İktisat 🏳️‍🌈 (@ozguriktisat) November 23, 2022

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, üniversiteye yapılan kötülüklere karşı çıktığı için 3 aydır okulundan, öğrencilerinden ve meslektaşlarından ayrı. Ünal Hoca’nın yanındayız. #ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/g9P6hcX6cm — Emre Ugur (@emreugur__) November 23, 2022

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz @zenginob, sırf akademik özgürlüğü ve özerkliği savunduğu için 3 aydır okulundan, öğrencilerinden ve meslektaşlarından ayrı. Inanılmaz bir hak gaspı ve kamu zararı 😞 #ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/5zUm5yr3Uc — Evren Samur (@EvrenSamur) November 23, 2022

Boğaziçi Üniversitesi’nde yıkım devam ediyor. Prof. Dr. Ünal Zenginobuz 3 aydır hukuksuzca üniversitemizden ve öğrencilerinden uzak tutuluyor. #ÜnalHocaGeriDönecek #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz pic.twitter.com/5XSL7r34Cv — Boğaziçi Üniversitesi Eğitimsen Temsilciliği (@egitimsenboun) November 23, 2022

Ünal Zenginobuz'u @zenginob 3+3=6 ay uzaklaştırıp öğrencileri mağdur ederek neden olduğunuz kamu zararı trollerinizin bile mazeret uyduramayacağı boyutta. Ama unutmayın ki #ÜnalHocaGeriDönecek pic.twitter.com/i1d89HCx1w — Tuna Tugcu (@tuna_tugcu) November 23, 2022