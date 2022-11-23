Erdoğan, Küba başkanıyla görüştü: İki ülke arasında altı anlaşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez huzurunda iki ülke arasında altı anlaşmaya imza atıldı.

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Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Diaz-Canel’i resmi törenle karşıladı. Erdoğan, karşılamanın ardından Diaz-Canel’le baş başa görüştü.

AA’nın haberine göre Erdoğan ve Bermudez’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalara imza atıldı. Anlaşma konuları şöyle:

* Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Küba Radyo Televizyon Enstitüsü (ICRT) Arasında İşbirliği Protokolü

* Merkez Bankası ile Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü

* Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MİNCEX) Arasında Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Konularında Eğitim Verilmesi Maksadıyla Mutabakat Muhtırası

Erdoğan davet etmişti

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelmişti. Bu ziyaret, Küba’dan Türkiye’ye 27 yıl sonra devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyaret oldu.