Prof. Dr. Naci Görür, ‘deprem gündemine’ çıkıştı, görüşlerini paylaştı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, ‘deprem gündemi’nin kısa sürede tüketilmesine çıkışarak, yapılması gerekenleri anlattı.

Görür: Örgütlenip can güvenliği isteyelim. (YouTube)

Saat 4:08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremi Kandilli Rasathanesi 6, AFAD’sa 5,9 büyüklüğünde açıkladı. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedildi. Artçı sayısı 100’ü aşarken, açıklanan yaralı sayısı da 60’ın üzerinde.

Depremin ciddiyetine değinen Görür, konunun kısa sürede tüketildiğini vurgulayarak, bunun yerine hazırlıkların hızlanmasının, bunların gündemde tutulmasının ve örgütlenerek can güvenliği talep edilmesinin önemine dikkat çekti.

Görür, mesajlarında yapılması gerekenleri de anlattı.

Medyanın da depremden sonra ‘depremci peşine düştüğünü’ söyleyen Görür, Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

*Bu sabah olanların daha önceki deprem zamanlarıyla farkı var mı? Deprem oluyor, insanlarımız dışarıda, insanlar korku içinde. Medya depremci peşinde, ekranda sıra sıra konuşmacılar. Deprem yerinde yöneticilerimiz.

*Hasar ve kayıp ile ilgili açıklamalar yapıyorlar. Birkaç saat sonra deprem unutuluyor ve hiçbir şey olmamış gibi tekrar evlerimize giriyoruz. Bir iki gün sonra da gündem tamamen değişiyor. Halbuki ne beklersiniz? O depremden sonra deprem hazırlıklarının hızlanmasını değil mi? Hayır, öyle olmuyor.

‘Örgütlenip can güvenliği isteyelim’

*Depremden hemen sonra telefonumun kilitlenmesine rağmen ben medyaya çıkmıyorum. Amacım, depremde değil depremden önce de sonra da bu afeti gündemde tutalım, yapılan hazırlıkları takip edelim, talepkar olalım, örgütlenip can güvenliğimizin sağlanmasını isteyelim. Bu gün can kaybımız olmadı ama yarın binlerce olmayacağını kim garanti edebilir.

‘KAF’ın büyük bölümü boşaldı’

*Bugünkü Düzce depremi 1999 Gölcük ve Düzce depremleri sırasında KAF’ın (kuzey anadolu fayı) kırılmamış bir kesimi üzerinde oldu. Böylece Düzce ve batısında KAF enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı.

‘IRAP ciddiyetle uygulanmalı’

*1999 depremlerinde KAF Bolu tüneline kadar kırılmıştı. Hala daha Bolu tüneli ile Bolu kenti ve ovası arasındaki fay kolunda kırılma olmadı. O nedenle Bolu ve güneyi riskli bir bölge olarak algılanmalı ve IRAP planı (İl Afet Risk Azaltma Planı) ciddiyetle uygulanmalıdır.

Depremin önemini hatırlattığı iki şey

*Düzce depremi bize bazı şeylerin önemini hatırlattı.

a-1999 Düzce depremi yerbilimciler tarafından üç ay önceden ön görüldü ve alarm verildi. Yapılan hazırlıklar sayesinde 1999 kasım ayında olan depremde az hasar ve can kaybı oldu.

b-1999’dan sonra Düzce’de yapılan binalar yönetmeliklere uygun yapıldı ve bu nedenle de bugünkü depremde fazla hasar alınmadı.

Çıkan iki sonuç

*Bu açıklamalardan iki sonuç çıkıyor: Evlerinizi deprem güvenli inşa ederseniz depremde fazla yara almazsınız. Bilim insanlarını ciddiye alır, öngörüleri doğrultusunda hazırlık yapar, önlem alırsanız, insanlarımızın can güvenliğini sağlarsınız.