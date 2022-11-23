Depreme canlı yayında yakalanan NTV spikeri soğukkanlılıkla haber anlatmaya devam etti

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depreme NTV haber spikeri Buse Yıldırım canlı yayında yakalandı. Yıldırım’ın soğukkanlılıkla haber sunmaya devam etmesi dikkat çekti.

NTV spikeri Buse Yıldırım depreme canlı yayında yakalandı.

Saat 4:08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremi Kandilli Rasathanesi 6, AFAD’sa 5,9 büyüklüğünde açıkladı. Deprem, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu çok sayıda ilde hissedildi. Artçı sayısı 100’ü aşarken, açıklanan yaralı sayısı da 60’ın üzerinde.

Depremin yaşandığı esnada canlı yayında olan NTV sunucusu Buse Yıldırım’ın soğukkanlılıkla haberi sunmaya devam etmesi de dikkat çekti.

Yıldırım, yaklaşık 30 saniye süren depremi canlı yayında şöyle atlattı: