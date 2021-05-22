Akşam Postası / 22 Mayıs 2021

Koca: Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak

“Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak” diyen sağlık bakanı, 20 yaş altının aşılanmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair araştırmanın sonucuna göre 12 yaşa kadar inebiliriz.”

‘Soylu sorusu’ nedeniyle işine son verilen AA muhabirine suç duyurusu

Anadolu Ajansı (AA) iki bakana, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin ‘eleştirel soru’ sorduğu için jet hızıyla görevine son verdiği muhabir Musab Turan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Özışık kardeşlerin işyerinde arama yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu, İnternethaber’in sahipleri Hadi ve Süleyman Özışık’ın işyerinde arama yapıldı. Özışık kardeşlere ait iki bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el kondu.

İBB’nin ‘TÜRGEV kararı’ iptal

İdare mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurtlarına ilişkin aldığı ‘sözleşmenin feshedilmesi’ karanını iptal etti.

Kalamış Yelken Kulübü’nün de bulunduğu 3 dönümlük arazi için özelleştirme kararı

İstanbul’un en eski ikinci yelken kulübü Kalamış Yelken Kulübü’nün (KYK) bulunduğu Hazine’ye ait alan, özelleştirme kapsamına alındı.

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Prof. Kurnaz: Denize yalnız aralıkta girilecek, Boğaz’a bakmak istemeyeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle yüzyıl sonuna kadar Türkiye’yi bekleyen tehlikeleri değerlendirdi.

Denizi kirleten gemiye 1,5 milyon liralık ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği belirlenen bir gemiye 1 milyon 566 bin 864 lira ceza uyguladı.

ABD’de kripto varlıklara sıkı denetim sinyali

Geçen haftayı büyük kayıplarla geçiren kripto para piyasasına ABD’den sıkı denetim sinyalleri geliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Menkul Değerler ve Takas Komisyonu (SEC) ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamaları kripto varlıkların daha sıkı kayıt altında tutulmasına yönelik.

Sahibinin el yazısından dünyanın en ünlü denklemi 1,2 milyon dolara satıldı

Alman fizikçi Albert Einstein’ın en ünlü denklemi E=mc2’yi yazdığı mektubu, açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına çıkarak 12 milyon dolara (10,1 milyon lira) satıldı.