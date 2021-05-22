İBB’nin ‘TÜRGEV kararı’ iptal

İdare mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yurtlarına ilişkin aldığı ‘sözleşmenin feshedilmesi’ karanını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu TÜRGEV ile İBB arasında, AKP’nin yönetimde olduğu 2015’te hizmet protokolü imzalanmış, protokol kapsamında İBB’ye ait dört ayrı taşınmaz, yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere TÜRGEV’e verilmişti.

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Daha sonra seçimlerin ardından CHP’ye geçen İBB, 23 Ağustos 2019’da süresinin dolduğunu belirterek, protokolü feshetmiş ve TÜRGEV’den yurt olarak faaliyet gösteren binaların verilen tefrişat malzemeleriyle iade edilmesini istemişti.

TÜRGEV avukatları da İBB’nin aldığı kararın iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, imzalanan protokolün süreyle ilgili 6. maddesinde, kiralama devam ettiği sürece ve protokolün süre bitiminde sonlandırılacağı üç ay önceden bildirilmediği takdirde, söz konusu protokolün birer yıllık sürelerle uzayacağının yer aldığı belirtti. ‘Protokolün feshi’ başlıklı 7. maddesinde ise tarafların süre sona ermedikçe sözleşmeyi feshedemeyeceği yönünde düzenleme yapıldığı anlatıldı.

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Kararda, protokolün 4.2 maddesinde yer alan taşınmaza ilişkin 15 Eylül 2015 başlangıç tarihli sözleşmenin kira süresinin 10 yıl (15 Eylül 2025 tarihine kadar) olduğu belirtilerek, 4.3 maddedeki taşınmaza ilişkin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki sürenin (5+5) yıl şeklinde 31 Temmuz 2025 tarihine kadar olduğu vurgulandı.

Protokolün 4.4 maddesinde yer alan taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin 1 Ağustos 2015 başlangıç tarihli olduğu, sözleşmenin ise en az 38 aylık olup, 30 Eylül 2018 tarihine devam ettiği dile getirildi.

Kararda ayrıca, “Söz konusu kira sözleşmesinin sona erdirildiğine ya da feshedildiğine yahut sözleşmeye konu taşınmazın tahliye edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin dava dosyasına ibraz edilmediği görülmektedir” dendi.

Bu kapsamda, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.