Prof. Kurnaz: Denize yalnız aralıkta girilecek, Boğaz’a bakmak istemeyeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek ölümcül sıcaklıklar konusunda uyardı.

Prof. Dr. Kurnaz iklim değişikliği nedeniyle yüzyıl sonuna kadar Türkiye’yi bekleyen tehlikeleri değerlendirdi.

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“Türkiye’de öyle zamanlar olacak ki sıcaklık ve nemden dolayı güneşe çıkamayacağız” diyen profesör sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatta bu yüzyılın sonunda Antalya’da neredeyse ölümcül derecede sıcaklar görülecek. Aynı şekilde İzmir, Marmaris, Adana ve Alanya’da da bu ölümcül sıcaklıklar görülecek. Şu an çocuklarımızı dışarıya bırakıyoruz. Haziran ayının sonundan eylülün başına kadar çocuklar sokaklarda serbestçe oyun oynuyor. Ancak ileride o çocukları klimalı alanlarda tutmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bütün yaşam stillerimizi iklim değişikliğine göre ayarlamamız zorundayız.”

Fotoğraf: DHA

Turizmcilere Karadeniz’e yatırım önerisi

Turizm alışkanlıklarının değişeceğini belirten Prof. Dr. Kurnaz şunları söyledi: “Bundan 80 sene sonra İstanbul’da yaşayanlar yaz turizm için Antalya, İzmir ve Bodrum’a gidemeyecek ve insanlar denize aralık ayından girmeye başlayacak. Biz yaz aylarında turizm yapmaya devam etmek istiyorsak yayla turizmine yönelmemiz gerekir. Artık tatil yapmaya aralık ayından Antalya’ya haziran ayında Erzurum’a gideceğiz. Çünkü haziran, temmuz ve ağustos aylarında Antalya’da yaşamak imkansız olacak. Şu an için bizler soğuktan kaçıyoruz, ancak ileride sıcaktan kaçacağız. Bundan sonra yazın kumsal turizm olmayacak. Şimdiden turizmcilere Karadeniz’e yatırım yapmasını öneriyorum.”

Yüzde 100 nem ve 35 derece sıcaklıkta olduğu zaman yaşamanın bile mümkün olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, “Sıcaklığın artmasından daha çok nemin artması önemli. Hem sıcaklık hem nem üst üste bindiği zaman insanların yaşaması zorlaşıyor” dedi.

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Tarihi eserler için uyarı

Daha önce Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’na da sunum yapan profesör tarihi eserler konusunda da uyarıda bulundu: “İklim değişikliği açısından baktığımızda şu an da olan şeyler olmaya devam edecek. Yalnız şiddetlenecek ve süresi uzayacak ve şimdiye kadar görülmedik yerlere yayılacak. Görülen yerlerde de bunların şiddeti artacak. Özellikle hortum ve dolularda tarihi eserlerin korunması gerekecek.”

İklim krizinin olası etkilerinde İstanbul Boğazı’na da dikkat çeken profesör, “Çok büyük ihtimalle İstanbul Boğazı’nda yaşanacak değişmeler olacak. Bir noktadan sonra denize bakmak istemez hale geleceğiz. Bir de önümüzdeki 80 sene içinde boğazlardaki deniz seviyesi 1 metre kadar yükselecek ve boğazın görüntüsü tamamen değişecek” dedi.