Sahibinin el yazısından dünyanın en ünlü denklemi 1.2 milyon dolara satıldı

Alman fizikçi Albert Einstein’ın en ünlü denklemi E=mc2’nin yazılı olduğu mektubu, açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına çıkarak 1.2 milyon dolara (10,1 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: RR Auction

Uzmanlar denklemin Einstein’ın el yazısı olduğu bilinen yalnızca üç örneğinin daha olduğunu söylüyor.

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İlk olarak 1905’te bilimsel bir makalede yayınlanan dünyanın belki de en ünlü denklemi enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi açıklıyor.

Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi şeklindeki denklem modern fiziğin temel kavramlarından biri.

ABD’deki RR müzayede evinde açık artırmaya çıkan mektup denklemin özel koleksiyonda bulunan tek örneğiydi. Tek sayfalık mektup 26 Ekim 1946 tarihini taşıyor ve Einstein’in teorilerine meydan okuyan meslektaşı Ludwik Silberstein’a hitaben yazılmış.