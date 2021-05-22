Vakaların yüzde 95’i ‘Britanya varyantı’ymış

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Türkiye’deki vakaların yüzde 95’inin Britanya varyantı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Tolunay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın ev sahipliğinde, uluslararası misyon şefleri ve yabancı gazetecilerin katılımlarıyla Antalya’da düzenlenen ‘Turizm İçin Güvenlik’ toplantısına katıldı.

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Bakan yardımcısı, bugüne dek 28 milyon doz aşı uygulandığını, aşıların büyük kısmının haziranda Türkiye’ye ulaşacağını belirterek “Haziranda günde 1 milyon kişiye aşı yaparak, 30 milyonu aşılamayı planlamaktayız” dedi.

Süreç içerisinde en sıkıntılı durumun mutasyonlar olduğuna dikkat çeken Tolunay, Türkiye’de Covid-19 vakalarının yüzde 95’inin Britanya varyantı olduğunu, diğer mutasyonlara yönelik de taramaların devam ettiğini dile getirdi.

Günlük 200 binin üzerinde test yaptıklarını belirten Tolunay, şunları kaydetti: “Testlerde pozitif oranı yüzde 20’lerden yüzde 5’lere düşmüş durumda. Bu da kapanmanın çok ciddi sonuçları olduğunu bize göstermekte. Tatil beldelerimiz, yani Antalya, İzmir, Aydın gibi şehirlerimizde şehir merkezilerinde vakaların geriye gittiğini görüyoruz. Antalya ve İzmir’de otel bölgelerindeki ilçelerde vaka sayıları çok daha düşük. Otellerin de turizm sertifikasyonu aldıktan sonra bir sıkıntı olacağını da düşünmüyoruz.”