Kalamış Yelken Kulübü’nün de bulunduğu 3 dönümlük arazi için özelleştirme kararı

İstanbul’un en eski ikinci yelken kulübü Kalamış Yelken Kulübü’nün (KYK) bulunduğu Hazine’ye ait alan, özelleştirme kapsamına alındı.

Fotoğraf: turksail.com

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bir dizi özelleştirme kararı alındı.

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Özelleştirilecek alanlar arasında, Kadıköy ilçesindeki Zühtüpaşa Mahallesi’nde bulunan Fenerbahçe adasındaki 3 bin 311 metrekarelik arazi de yer alıyor.

Kararda, taşınmazın kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirileceği kaydedildi.

Özelleştirme kararının, 31 Aralık 2025’e kadar uygulanması istendi.

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Kalamış Yelken Kulübü, 1954’te Kalamış Vapur İskelesi’ne komşu olarak kurulmuştu. Ancak Denizin doldurulması ve yat limanı yapılması üzerine kıyıdan uzak kaldı.

Teklif üzerine kulüp Fenerbahçe Burnu’nda kendilerine gösterilen araziye taşındı, burada sporcular ve yönetim birimlerinin barınacağı prefabrik yapılar oluşturarak faaliyetlerini sürdürdü.

Buradaki prefabrik lokal 2011’de kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Kadıköy Kaymakamlığı’nın 2018’deki tahliye emri sonrası kulüp, teknelerini Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ile İstanbul Yelken Kulübü’ne taşımıştı.