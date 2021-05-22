Son 24 saat: 231 can kaybı, 8 bin 697 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 216 bin 658 Covid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugün iyileşen sayısı 14 bin 472’yi bulurken, toplam ağır hasta sayısı 1876 olarak kayda geçti.

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Toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648’e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 13 bin 111’e, can kaybı ise 46 bin 71’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin şu yorumu yaptı: “Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin.”

Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

Koca, aşı anlaşmalarına atıf yaparak “Bu güce güvenin” ifadesini kullandı.

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