Okul servisini kaçıran silahlı adam, çocukların arka arkaya sorularına dayanamayıp bıraktı

ABD’de okul servisini kaçıran silahlı adam çocukların ‘sinir bozucu‘ sorularından bıkıp eyleminden vazgeçti.

Fotoğraf: Good Morning America/YouTube

South Carolina eyaletinde yaşanan olayda servis şoförü otobüsteki 18 çocuğun ‘dırdırı’yla kendilerini nasıl kurtardığını anlattı.

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Good Morning America’ya konuşan Kenneth Corbin, asker olmak üzere eğitim alan Jovan Collazo’nın kaçtığını ve otobüse el koymaya çalıştığını söyledi.

Collazo, Corbin’in kafasına silah dayayarak otobüsü yol üstündeki kasabaya sürmesini istediğini söyledi. Ardından çocukların sorular sormaya başladığını belirten Corbin, çocukların devamlı soruları karşısından adamın sinirinin bozulduğunu fark ettiğini anlattı.

Çocukların “Asker misin, neden bunu yapıyorsun, bize zarar verecek misin, şoföre bir şey yapacak mısın” gibi sonu gelmeyecek soruları karşısında yılmış görünen adam yeter deyip şoföre otobüsü durdurmasını söyledi.

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Aynı gün yakalanan Collazo, çocuk kaçırmak ve okul arazisinde silah taşımanın dahil olduğu suçlamalarla tutuklandı.