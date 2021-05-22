‘Soylu sorusu’nun ardından AA’dan kovulan muhabir: Asla pişman değilim

İki bakana ‘eleştirel soru’ sorduğu için kovulan Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, pişman olmadığını söyledi.

Instagram hesabının hikaye kısmından yazılı açıklamasını paylaşan Turan, kardeşinin kendisini arayarak “Seni bu işi yapmak için birileri mi teklin etti?” diye sorduğunu ifade etti.

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Eski AA muhabiri, ‘FETÖ’ ya da başka bir yapılanmayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek, bakanları karşısında görünce tüm vatandaşların merak ettiğini kaydetti.

Turan şunları yazdı: “Bu açıklamaların ajanslara kalsa yayımlanmayacağını düşündüğümden Instagram’da canlı yayın yaptım ve merak içindeki herkesin cevapları duymasını sağladım. ‘Şu’cu ‘bu’cu değilim ben. Kısır döngülerden yorulan, ülkede gelecek göremeyen gençlerin hislerine tercüman olmak pahasına, belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım. Soruları sorduğum için asla pişman değilim.”

Ne olmuştu?

Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru şöyleydi: “Sayın bakanım, Anadolu Ajansı, Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”

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Varank, “Şov yapmak istemişsin” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruyu geçiştirmişti.

Söz konusu soru üzerine sosyal medyada Turan’a önce ‘FETÖ’cü damgası vuruldu. Kimileri ise sorunun arkasında başka hesaplar bulunduğunu öne sürdü. Nihayet, AA, çok geçmeden Turan’ın işine son verildiğini duyurdu, bugün de suç duyurusunda bulundu.