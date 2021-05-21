Bakan danışmanı: Soylu’dan sonra sıranın kime geleceğini çok iyi biliyoruz

İçişleri Bakanlığı çalışanları, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le ismi anılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için ‘SoyluKırmızıÇizgimizdir’ etiketini Twitter’a taşıdı.

Fotoğraf: AA

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iki bakana, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin ‘eleştirel soru’ soru sorması üzerine işine son verildi.

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Musab Turan adlı muhabirin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru şöyleydi: “Sayın bakanım, Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları nedeniyle kulislerde Soylu’nun görevden alınabileceği konuşuluyordu.

Soylu’nun danışmanlarından Mazhar Yıldırımhan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz’e yönelik ağır ifadeler kullanmış ve Karagöz’ü istifaya çağırmıştı. Yıldırımhan daha sonra ifadelerini geri çekti ve Twitter hesabını kapattı.

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Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, “Kahpe içerden olunca kapı kilit tutmuyor! #SüleymanSoylu daha çok incitecek alayınızı…” diye yazdı.

Yaklaşmakta olanı bildiğiniz için azgınlığınız. Ama siyasetinde, Türk töresininde, kanını emdiğiniz mazlum ümmetinde size tövbe kapısı kapandı!



Gayri kim nerede sabunlandıysa, orada durulansın…#soylukırmızıçizgimizdir 🇹🇷 — Dr. Gökçe Ok (@gokceok) May 21, 2021

Soylu’nun danışmanlarından Cihat Biradlı ise “Süleyman Soylu’dan sonra sıranın kime geleceğini çok iyi biliyoruz. Size o fırsatı vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu’dan sonra sıranın kime geleceğini çok iyi biliyoruz. Size o fırsatı vermeyeceğiz.#soylukırmızıçizgimizdir pic.twitter.com/f1YZjKqmOo — Cihat Biradlı (@cihatbiradli) May 21, 2021