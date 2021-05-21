Kovulan AA muhabiri: Danışman ‘Soru sormuyoruz’ deyince bende kayış attı

İki bakana ‘eleştirel soru’ sorduğu için kovulan Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, “Danışman ‘Soru sormuyoruz’ deyince bende kayış attı” dedi.

Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru şöyleydi: “Sayın bakanım, Anadolu Ajansı, Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum da… Sayın Soylu, kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?”

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Varank, “Şov yapmak istemişsin” derken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruyu geçiştirmişti.

Söz konusu soru üzerine sosyal medyada Turan’a önce ‘FETÖ’cü damgası vuruldu. Kimileri ise sorunun arkasında başka hesaplar bulunduğunu öne sürdü. Nihayet, AA, Turan’ın işine son verildiğini duyurdu.

Instagram üzerinden canlı yayın açan Turan, “Soruyu sorduğum için özür dilemem, sonunda duygusallaştığım için özür dilerim” dedi.

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‘AKP’nin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini’ ifade eden eski AA muhabiri şunları söyledi: “Normal haber telaşıyla gündemi takip eden biri olarak oradaydım. Sayın bakanın danışmanı Rıdvan Tezel, kulağıma eğilerek ‘Soru sormuyoruz’ dedi. Benim burada kayışım attı. Orada zaten TRT, DHA ve AA var. Bu adamlar zaten size ne sorabiliyor ki? Baktım bu özgüven hayra alamet değil, bir tane soru sordum. Pişkin bakan danışmanının sözleri bana sorumluluk yükledi.”