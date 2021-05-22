ABD’de kripto varlıklara sıkı denetim sinyali

Geçen haftayı büyük kayıplarla geçiren kripto para piyasasına ABD’den sıkı denetim sinyalleri geliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Menkul Değerler ve Takas Komisyonu (SEC) ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamaları kripto varlıkların daha çok kayıt altında tutulmasına yönelik.

Fotoğraf: Pixabay

Fed Başkanı Jerome Powell, mali istikrar açısından risk oluşturduğunu söylediği ve giderek daha popüler hale gelen kripto para birimlerine daha fazla denetim uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

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Dijital dolar için kamuoyu yoklaması

Fed’in bu yaz dijital ödemelere ilişkin bir rapor yayınlayacağını kaydeden Powell, raporun odak noktasını Merkez Bankası’na ait dijital para birimi oluşturmanın fayda ve risklerinin oluşturacağını, bu konuda kamuoyu görüşüne de başvuracağını söyledi.



Powell ayrıca “Kripto para birimleri, değerlerindeki çalkantılar ve diğer etkenler nedeniyle ödeme yapmak için bugüne kadar elverişli bir yöntem olmadı” dedi.

’10 bin dolar üstü transferler bildirilmeli’

ABD Maliye Bakanlığı da varlıklı kişilerin çoğunlukla denetimden uzak olan dijital para birimi sektörünü vergi ödemekten kaçınmak için kullanabileceği kaygılarını gündeme getirdi. Bakanlık 10 bin doları aşan miktardaki işlemlerin yetkililere bildirilmesini istedi.

‘Daha yakından denetlenmesi şart’

SEC Başkanı Gary Gensler da kripto parayla yapılan mali işlemlerin daha yakından denetlenmesini istediğini söyledi. Gensler’a göre bu denetime sadece bitcoin ticareti yapan ve SEC’de kayıt yaptırmak zorunda olmayanlar da tabi tutulmalı.

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Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu bitcoin, Nisanda 64 bin doları geçmesinin ardından 30 bin dolara kadar gerilemişti.





