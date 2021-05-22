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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Sırası gelen aşı olursa yazın salgının yıkıcı etkisi sona erecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelenlerin aşı olması halinde yaz aylarında salgının yıkıcı etkisinin sona ereceğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Twitter’dan paylaşımda bulunan Koca, “Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye yazdı.

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Sağlık bakanı, “Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin” ifadesini kullandı.

Koca, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşmanın bulunduğunu belirterek “270 milyon doz nüfusumuzun üç katından fazla aşı. Bu güce güvenin” dedi.

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