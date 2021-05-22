Diken

Yaramazlara biraz batar!

Denizi kirleten gemiye 1,5 milyon liralık ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği belirlenen bir gemiye 1 milyon 566 bin 864 lira ceza uyguladı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre belediye ekipleri, Konyaaltı Sahili’nde deniz yüzeyinde petrol ve zift kirliliği bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapıldı.

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Antalya Limanı bağlama sahasında bulunan kuru yük gemisinin yüzeyinin petrol ve ziftle kaplı olduğu, gemi yetkililerinin petrol kirliliğini kendi imkanlarıyla temizlerken deniz kirliliğine sebebiyet verdikleri belirlendi.

Gemiye, 1 milyon 566 bin 864 lira ceza kesildi.

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