Denizi kirleten gemiye 1,5 milyon liralık ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizi kirlettiği belirlenen bir gemiye 1 milyon 566 bin 864 lira ceza uyguladı.
AA’nın haberine göre belediye ekipleri, Konyaaltı Sahili’nde deniz yüzeyinde petrol ve zift kirliliği bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede inceleme yapıldı.
Antalya Limanı bağlama sahasında bulunan kuru yük gemisinin yüzeyinin petrol ve ziftle kaplı olduğu, gemi yetkililerinin petrol kirliliğini kendi imkanlarıyla temizlerken deniz kirliliğine sebebiyet verdikleri belirlendi.
Gemiye, 1 milyon 566 bin 864 lira ceza kesildi.