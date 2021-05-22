Aile bakanı, kadına şiddette artışı anlatıyor: Tolere edilebilir sayılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddette geçen yılın şubat-mart aylarındaki artışı ‘tolere edilebilir‘ bulmuş. Bakan, ‘şiddeti oransal olarak değilse bile yoğunluğunu biraz daha artıran bir dönem‘, ‘ciddi bir düşüş’ ve ‘o stresin oluşturduğu ciddi yükselme‘ gibi ‘tuhaf’ ifadeler de kullanmış.

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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, geçen hafta AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

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TBMM’nin resmi haber portalı Meclis Haber’in 20 Mayıs’ta aktardığına göre Yanık, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ başlıklı sunumunda kadına yönelik şiddete ilişkin istatistikleri paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Aile bakanı, 2020 yılında kadına yönelik şiddette en yüksek oranın yüzde 23’le Kenya’da, en düşük oranın yüzde 1’le İspanya’da görüldüğünü, Türkiye’de bu oranın yüzde 8 olduğunu belirterek “Dünyada kadına yönelik cinsel şiddet oranında da Kenya ilk sırada. Ülkemizde bu oran yüzde 5” diye konuştu.

Türkiye’de 2020-2021 döneminde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olayları Kayıt Formu üzerinden belirlenen verileri de paylaşan Yanık şunları kaydetti: “2020 beraberinde bir akut dönemi de ifade ediyor. Pandemi sebebiyle oluşan ve alışkanlıkları bir anlamda değiştiren, şiddeti oransal olarak değilse bile yoğunluğunu biraz daha artıran bir dönemden bahsediyoruz. Ocak 2020 itibariyle 19 bin 582 olan sayı, şubat-martta tolere edilebilir sayılarla artarken Nisan 2020’de ciddi bir düşüş gösteriyor. Sonra tekrar artmaya başladığını görüyoruz. Pandeminin etkilerinin, nisanda hayata tutunma çabası devam ederken, sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi yükselmeyi görüyoruz. Daha sonra tekrar pandemi öncesine ilerlediğini görüyoruz.”