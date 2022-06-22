Akşam Postası / 22 Haziran 2022

AKP’de ‘sansür yasası’na karşı çatlak sesler: Düzenleme ertelendi, bir madde çekilebilir

AKP ve MHP’nin imzasıyla Meclis gündemine gelen ve komisyonlardan geçerek genel kurula inmesi beklenen ‘sansür yasası’ için AKP içinden de itiraz seslerinin yükseldiği belirtildi.

Nereden nereye… Erdoğan, Selman’la Ankara’da bir araya gelecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de öldürülmesinin ardından yıpranan ilişkileri ‘tamamen’ normalleştirmeyi amaçlayan yıllar sonraki Türkiye ziyaretinde bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.

Kulis: Seçim tarihi için 14 Mayıs gündemde

2023 yılı 18 Haziran tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışılıyor.

Kalem kalem ‘seçim’ bütçesi: Hangi alanlarda vergi geliri artacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e sunduğu ek bütçenin ayrıntıları erken seçim tartışmalarını güçlendirdi. Diğer yandan ek bütçe vatandaşlar için de daha fazla vergi demek.

Britanya’dan Erdoğan’ın hoşuna gidecek AİHM düzenlemesi

Britanya’da hükümet, İnsan Hakları Yasası’nda değişiklik teklifini öngören yasayı bugün parlamentoya sunacak. Parlamentodan geçmesi durumundaysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları, hükümet tarafından ‘gerekli görülmesi’ halinde uygulanmayacak.

CHP’li vekil, ‘Endişelendirecek bir yangın değil’ diyen bakanı Altun’a şikayet etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan yangınlarla ilgili ‘bilgi kirliliği’ yayanlar hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

Erdoğan parayı boşuna saymamış: Mahkeme, Yargıtay kararını takmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ay sonu Yargıtay’ın ‘Man Adası’ davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen tazminat cezasını bozduğunu unutup oradan ‘aldığı’ tazminatı TÜRGEV ve Ensar’a vereceğini söylemişti. Yargıtay’ın kararını gönderdiği yerel mahkemeyse Erdoğan’ı ‘üzmeyecek’ yeni bir karar verdi.

Tecavüzle suçlanan profesöre dokuz yıl ceza

Ankara’da, veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP’li Salıcı Mardin’de Ahmet Türk’le buluştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, HDP’li siyasetçi Ahmet Türk’ü Mardin’deki evinde ziyaret etti.