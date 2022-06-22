KKTC’de yangın: ‘Söndürülecek gibi değil’

KKTC’de sarp alanda çıkan yangın hava şartlarının da etkisiyle hızla yayılıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Öyle büyük bir alan yanıyor ki söndürmek hiç kolay değil. Hepimize geçmiş olsun. Allah korusun hepimizi” dedi.

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Yenidüzen’in aktardığına göre Mersinlik bölgesinde çıkan yangında söndürme çalışmalarına, Türkiye, İngiliz üsler bölgesi ve güneyden de hava taşıtlarıyla destek veriliyor. Yangında, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arasında bir alan yandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Gündem Kıbrıs yayınında yangının rüzgarın etkisiyle ilerlemeye devam ettiğini, bölge ve hava koşullarından dolayı yangın söndürme çalışmalarının istenilen şekilde yürütülemediğini söyledi: “Yayılma halen devam ediyor. Hava araçlarına büyük iş düşüyor. Sırt cephelerde birçok noktada yangın devam ediyor. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Güney’den iki yangın söndürme uçağı geldi. Suyu Larnaka’dan alıp geliyorlar. Büyük gayret, büyük çaba var ama ne yazık ki yeterli olmuyor. Öyle büyük bir alan yanıyor ki söndürmek hiç kolay değil. Hepimize geçmiş olsun. Allah korusun hepimizi.”

Yenidüzen’e konuşan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangının Doğu ve Kuzey kesimlerde kontrol altına alındığını fakat batı yönünden kontrol alınamadığını söyledi.

Yangının Tatlısu’ya doğru ilerlediğini kaydeden Toroslu, asker, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak ve ilerlemesini engellemek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.