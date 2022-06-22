CHP’li vekil, ‘Endişelendirecek bir yangın değil’ diyen bakanı Altun’a şikayet etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla’nın Marmaris ilçesinde başlayan yangınlarla ilgili ‘bilgi kirliliği’ yayanlar hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Altun’un bu tweetine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin “Bizi endişelendirecek bir yangın değil” sözleriyle yanıt verdi: “Bu açıklama bilgi kirliliğinin en gerçekçi olanıdır.”

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıkmış ve rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlamıştı.

Yangını söndürmek için çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edilirken gece saatlerinde durdurulan havadan müdahaleyse sabah saatlerinde yeniden başladı.

Altun Twitter hesabından yangınlarla ilgili resmi kurumların açıklamasını dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Tweetleri şöyle:

Muğla / Marmaris’te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir.

Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı gerekli teknik incelemeyi başlatmıştır. Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır.

Özcan, Altun’un tweetine Bakan Kirişçi’nin Marmaris’teki “Bizi endişelendirecek bir yangın değil” sözleriyle yanıt verdi: “Bu açıklama bilgi kirliliğinin en gerçekçi olanıdır. Bir ağaç için bile endişelenmek gerekiyorken.”