AKP’li Kurtulmuş: Asgari ücret yüzde 40 artabilir

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, memur emeklileri ve asgari ücretlilerin maaşlarında yüzde 40 artış olabileceğini söyledi.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun mayıs raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti (4 bin 253 TL) geçerek 6 bin 17 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 602 TL’ye çıktı.

Bu sebeple, ocaktaki zamdan kısa süre sonra sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksiz.

Habertürk TV’de Serap Belet, Kürşad Oğuz ve Kemal Öztürk’ün gündeme dair sorularını yanıtlayan Kurtulmuş özetle şunları dedi:

* Vatandaşlarımızın gelirini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizin de dahil olmak üzere. Öyle zannediyorum ki yüzde 40’lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek.

* Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz ‘adil oldu’ diyecek bir sonucu inşallah Temmuz’u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır.

* EYT’de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem, ama dediğim gibi bu konu hükümetin masasındadır.