Boğaziçi’nde veri güvenliği açığı: ‘Emniyet kritik sunucuların yedeğini alıyor’

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, mezun, akademisyen ve idari personelin kişisel verilerinin onaysız bir biçimde erişime açılmasının ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı. Rektörlük tarafından yollanan e-postada emniyetten iktidar yanlısı gazeteler tarafından öne sürülen ‘belge gasp etme‘ suçlamasıyla ilgili inceleme talep ettiği aktarıldı ve “Kritik sunucuların konfigürasyon yedekleri emniyet birimleri tarafından alınıyor” dendi. ‘Konfigürasyon yedeği‘ alınırken hangi bilgilerin emniyetin eline geçtiği bilinmiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi dört akademisyen, Bilgi İşlem Merkezi’nde (BİM) kişisel verilere onaysız erişim izni tespit etmiş, ardından iktidar yanlısı gazete ve haber siteleri tarafından hedef gösterilmişti. Akademisyenler hedef gösterildikten sonra okuldan üç ay süreyle uzaklaştırılmıştı.

Akademisyenlerin tespitleri doğrultusunda bir firmaya akademik personel, idari personel, öğrenci ve mezunların kişisel bilgilerini de barındıran dört veritabanına erişim hakkı verildiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer firma da BİM’deki sunucuların yönetici şifresini istemişti.

Söz konusu şirketlere danışmanlık ihalesi veren merkezin müdürü Faruk Yakaryılmaz’ın da 2014’te İzmir’deki bir rüşvet operasyonunun şüphelisi olduğu ortaya çıkmıştı. ‘Rüşvet almak ve vermek’ suçlamasıyla tutuklanan Yakaryılmaz üç ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü akademisyenlere ve idari personele bir e-posta yolladı.

E-postanın tam metni şöyle:

“Değerli Mensuplarımız,

Bilindiği üzere üniversitemizin bilgi işlem altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarımız bazı öğretim üyelerimiz ve idari personel tarafından hedef alınmış ve akamete uğratılmaya çalışılmıştı.

Bu girişimlerle ilgili yürütülen soruşturmayı engellemek amacıyla, yetkisiz kişilerce veri silinmesi veya değiştirilmesi riski olduğu ortaya çıkmış ve kalıcı veri kaybı ihtimaline karşı Rektörlük tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu’ndan inceleme talep edilmiştir.

Bu talep kapsamında kritik sunucuların konfigürasyon yedeklerinin alınması emniyet birimleri tarafından yürütülmekte olup, yetkisiz personel veya kişiler tarafından soruşturmanın gidişatını etkileyecek veri kaybı ve veri silinmesi girişimlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu konfigürasyon dosyaları Bilgi İşlem Merkezi’nde tutulacak ve hukuki süreçlerde sistemlerin durumuna dair delil teşkil edecektir.

İlerleyen süreçlerde elde edilen bulgular üniversitemiz kamuoyuyla da paylaşılacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü”