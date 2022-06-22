Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif komisyondan geçti

AKP milletvekillerinin Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

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Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlüler bu hizmetten faydalanabilecek.

Genelkurmay başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

Yüksekokul mezunu astsubaylara bir kademe intibakı sağlanarak astsubayların dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılması sağlanacak.

Milli Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon Türk lirasına çıkarılacak, bu tutar cumhurbaşkanı kararıyla beş katına kadar artırılabilecek.

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına sahip ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki dönemde başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilecek.