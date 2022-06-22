Tecavüzle suçlanan profesöre dokuz yıl ceza

Ankara’da, veteriner Ç.B.’ye (23) cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz yargılanan hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Veteriner Prof. Dr. Bilgili Nisan 2019’da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edilmişti.

Ankara başsavcılığı, idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili’yle yardımcısı Serkan Durmaz hakkında ‘cinsel istismar’, jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkındaysa ‘delilleri karartma’ suçundan Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Bugün alınan kararla Prof. Dr. Hasan Bilgili, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verdi. Yardımcısı Serkan Durmaz’la delilleri yok etmekle suçlanan Dr. Hüseyin Şenyurt’sa beraat etti.