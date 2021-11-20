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Yaramazlara biraz batar!

Tecavüzle suçlanan veterinerin davasında polisler ‘görevi kötüye kullanmak’tan yargılanacak

Ankara’da, Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada olayla ilgili delilerin bir kısmının kaybolmasına neden olduğu iddia edilen üç polise dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

Veteriner Prof. Dr. Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde öğretim üyesi olduğu 2019 yıl nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edilmişti.


İdari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili’nin ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’, suçundan Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.

Ç.B., avukatı Aslıhan Koçak aracılığıyla, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına giren delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle, olay günü görevlerinin gereklerine aykırı davrandıkları, delillerin bir kısmını veya tamamını toplamamaları nedeniyle kaybolmasına sebebiyet vererek, kovuşturmanın uzamasına neden oldukları iddiasıyla polis memurları Mehmet Ş., Nevzat Ç., ile Yunus A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polisler hakkında ‘görevi kötüye kullanmak‘ suçundan iddianame düzenlendi.

İddianamede, nöbetçi cumhuriyet savcısının olayın en önemli delilleri arasında yer alan güvenlik kamera görüntülerinin bir an önce temin edilmesi için talimat verdiği ancak grup amiri olarak görev yapan Yunus A. ile mukayyit olarak görev yapan Mehmet Ş.’nin, gecikmeksizin görüntülerin temin edilmesine yönelik bir eylem ve işlemde bulunmadıklarının anlaşıldığı belirtildi. Yine iki sanığın olay yerinde delil toplama konusunda da ihmal gösterdikleri belirtildi.

Ayrıca gündüz görevi devralan polis memuru Nevzat Ç.’nin de mevcut bulunan tüm kamera kayıtlarını yedekleme yaparak temin etmesi gerekirken görüntüleri kendisi izleyip şüphelinin göründüğü iki kameranın kayıtlarını aldığı, bu şekilde görevini tam olarak yerine getirmediği aktarıldı.

İddianamede olislerin, nitelikli cinsel saldırı olayıyla ilgili delillerin toplanmasında özensiz ve dikkatsiz davranarak ihmal suretiyle görevi kötüye kullandıkları, bu ihmalin neticesinde söz konusu kamera kayıtlarının ve delil olabilecek diğer materyallerin bir daha temin edilmesinin olanaksız hale geldiği belirtildi.

Müştekinin iddialarını ispat edebilmesi anlamında kişisel mağduriyete neden oldukları ifade edilen sanıklar, iddianamenin kabul edilmesiyle Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesinde, üç aydan bir yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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