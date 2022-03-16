Tecavüzle suçlanan profesörün DNA’sı davacı veteriner hekimin kıyafetinde çıktı

Ankara’da, bir veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde tecavüze uğradığı gerekçesiyle eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili’nin arasında olduğu üç sanığın yargılandığı dava dosyasına yeni deliller girdi.

Veteriner Prof. Dr. Bilgili Nisan 2019’da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edilmişti.

Ankara başsavcılığı, idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili’yle yardımcısı Serkan Durmaz hakkında ‘cinsel istismar’, jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkındaysa ‘delilleri karartma’ suçundan Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Aralık 2019’da görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bilgili’nin, mağdur Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunup bulunmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına kazandırılması için ara karar kurulmuştu.

Hazırlanan rapor dava dosyasına gönderildi.

Raporda, Ç.B.’nin kıyafetlerinde, sanık Bilgili’ye ait DNA örneklerinin bulunduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “İç çamaşırından alınan D ve H kodlu örneklerden en az biri erkek, birden fazla şahsa ait olabilecek karışık DNA profilleri elde edildi. Elde edilen karışık DNA profillerinin Ç.B.’ye ve Hasan Bilgili’ye ait DNA profillerini içerdiği tespit edildi.”

Raporda, Ç.B.’den alınan diğer kıyafet ve sürüntü örneklerinde, DNA örneklerine rastlanmadığı bildirildi.

Sanık Bilgili, mahkeme huzurundaki savunmasında, Ç.B.’ye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ederek, olayın mağduru olduğunu savunmuştu.