Erdoğan parayı boşuna saymamış: Mahkeme, Yargıtay kararını takmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ay sonu Yargıtay’ın ‘Man Adası’ davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen tazminat cezasını bozduğunu unutup oradan ‘aldığı’ tazminatı TÜRGEV ve Ensar’a vereceğini söylemişti. Yargıtay’ın kararını gönderdiği yerel mahkemeyse Erdoğan’ı ‘üzmeyecek’ yeni bir karar verdi.

Diken’e konuşan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Mahkeme Yargıtay’ın kararına uymadığını ifade etti. Eski kararında direnmiş oldu” dedi.

Mahkemenin ‘talimatla’ hareket ettiğini belirten Çelik, kararı yeniden Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi.

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Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti Man Adası’ndaki şirkete 2011’de gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Hükümet belgelerin ‘sahte’ olduğunu öne sürmüş, Erdoğan Kılıçdaroğlu’na 1,5 milyon lira manevi tazminat davası açmıştı. Kılıçdaroğlu 13 Haziran 2018’de 142 bin liralık tazminata mahkum edilmiş ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) yeniden yargılama kararı vermişti.

2021’de yeniden görülen davada Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmişti.

13 Nisan 2022’de Yargıtay Kılıçdaroğlu’na verilen cezayı bozmuştu.

Ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaklaşık bir ay önceki konuşmasında, Yargıtay’ın ‘Man Adası’ davasında Kılıçdaroğlu’na verilen tazminat cezasını bozduğunu hiçe sayıp ‘aldığı’ tazminatı TÜRGEV ve Ensar’a vereceğini söylemişti: “Hiç olmazsa Bay Kemal’in birkaç kuruşu da nasip olsun.”

‘Hukuksuzluk iradesi devam ediyor’

Çelik’e mahkemenin Yargıtay’ın kararına bu şekilde direnip direnemeyeceğini sorduğumuzda şu yanıtı verdi: “Normalde teknik olarak olabilir ama bu tür olaylarda olmaması gerekiyor. Talimat geldiği belli zaten. Hukuksuzluk yapma iradesini devam ettiriyor tabii. Biz yine bu kararı Yargıtay’a taşıyacağız.”

Çelik, Twitter’da da şunu yazdı: “Erdoğan ne kadar baskılarsa baskılasın, kazanan Kılıçdaroğlu olacak.”