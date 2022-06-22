Kulis: Seçim tarihi için 14 Mayıs gündemde

2023 yılı 18 Haziran tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışılıyor.

Genel seçime bir sene var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor. Çünkü yeni seçim yasasının uygulanabilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor.

Diğer yandan muhalefet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını da tartışmaya açtı. Bunun aşılması için seçimlerin erkene alınması gerekiyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; siyasi kulislerde, bir süreden beri genel seçimlerin öne alınmasına ilişkin öneriler konuşuluyor. AKP yönetiminde bu görüşü dile getirenlerin fikirlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettiği ve bunun tüm yönleriyle değerlendirilmesine karar verildiği öğrenildi. Çok sayıda faktörün ele alınarak 2023 Haziran seçimlerinin aynı yılın mayıs ayına çekilmesi görüşü oluştu. Bu konuda henüz kesin karar verilmezken, bu seçeneğin ağırlık kazandığı öne sürülüyor.

Beş haftalık öne çekme konusunda, haziran boyunca devam edecek sınavlara dikkat çekiliyor.

Bir diğer neden de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu olarak gösteriliyor. 18 Haziran’da yapılacak seçimin ikinci tura kalması durumunda 2 Temmuz’da yapılacağına, tatile gidilen ve üreticinin tarlada yoğun olduğu döneme denk geleceği belirtiliyor.