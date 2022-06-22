Akşener kürsüsünü gazeteciye bıraktı: ‘Sansür çorbası’yla suç oluşturuluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında kürsüsünü ‘sansür yasası’na karşı gazetecilere bıraktı.

Kürsüden konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin düzenleme için şöyle dedi: “Bu yasa bir sansür çorbası. Hala daha bu 20 yılın sonunda ne yazık ki kanun hazırlamayı bile öğrenememişler. Bu yasayla ceza vermek için suç oluşturuluyor.”

Fotoğraf: Gazeteciler Cemiyeti

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

‘En büyük hainiliği kendilerine inan gazetecilere yapıyorlar’

Bilgin’in konuşması şöyle:

“Bütün bu sorunlar haddini bilmez kişilerin başının altından çıkıyor. Biz bu bilgi birikimini mezara götürmek için hazırlamadık. Bizim bilgimiz her zaman bu ülke için emre amadedir. Hafta sonları veya zaman zaman memleketlerinize gidiyorsunuz. Gittiğinizde de gazete bürolarını ziyaret ediyorsunuz. Ama bu kanun çıkarsa eğer şu önümüzdeki altı ay onları daha sık ziyaret edin. Çünkü bu yasa çıkarsa önümüzdeki altı aydan itibaren ziyaret edecek Anadolu’da ne gazete ne gazeteci bulabileceksiniz. Anadolu’da bir tek gazete bulamayacaksınız.

Basın özgürlüğü bu ülkede yaşayan herkes için gerekli. Çünkü basın özgürse demokrasi yeşerir. Basın özgürlüğü olmayan bir ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Bu yasayla ceza vermek için suç oluşturuluyor. Halk arasında korku ve endişe yaratma saiki ile başlayan bir 29’uncu madde var. Daha kanun çıkmadan İletişim Başkanlığı’ndan Marmaris’teki yangınla ilgili bir açıklama yapıldı. Diyor ki bu yangınla ilgili kamu kurumu dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Yani bize diyor ki ‘Biz geçen seneden beri uçak kiralayamadık, gece uçuşu yapan helikopterler kiralayamadık bunu görmeyin, o ormanlar cayır cayır yansın yoksa sizi hapse atarım’.

Bu yasayı çıkaranlar en büyük hainliği kendilerine inanan gazetecilere de yapıyorlar. Bu kanun belki bir yıl belki daha da yakın belki daha da uzak bir zamanda değişen iktidarla bizi korkutmaya bize ceza vermeye çalıştıkları yasayla vurulacaklar.

Korkacağımızı ve davadan vazgeçeceğimizi sanıyorlar. Milli ve manevi değerler adı altında bir ceza sistemi getiriliyor hatta basın kartı iptali getiriyorlar. Bizim milli değerlerimiz ile onlarınki uyuşmaya bilir. Bizim milli değerlerimizde bu ülkenin kurucusu Atatürk’e küfretmek yok, küfrederken seyretmek de yok. “