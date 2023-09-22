Akşam Postası / 22 Eylül 2023

Sayıştay, şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük tespit etti

Sayıştay Başkanlığı, iktidarın Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) ile yaptırdığı şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük tespit etti ve bakanlıktan bunların düzeltilmesini istedi.

Avrupa, Kavala ve Demirtaş için ‘yaptırım’ yerine diyalog yolu arıyor

Avrupa Konseyi Ankara’ya bir kez daha iş insanı Osman Kavala ve HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümlerini yerine getirmeye çağırdı.

CHP’li Tezcan: ‘Helalleşme’ çağrısı ve başörtüsü teklifini videodan öğrendik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısını ve ‘başörtüsü teklifi’ni, video yayınlandığında öğrendiklerini söyleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Partinin yetkili kurullarında tartışılmadan açıklandı. Karşı değilim ama siyasi kurullarda tartışılıp karar verilmediği için örgüt yeterince sahip çıkamadı” dedi.

Erdoğan BM’nin sürdürülebilirlik renklerini, LGBTİ+ onur renkleriyle karıştırıp sinirlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi için gittiği ABD’den dönüşte, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Ne yapılmak isteniyor?” diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu’ndan DİAYDER davası ve sabotaj çıkışı: Seçim öncesinin fragmanı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ile metrobüslere yönelik sabotajlara ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’dan dava açılmasına değindi.

AnadoluJet uçağı, Rusya’da pistten çıktı

Antalya’dan havalanan Türk Hava Yolları’na (THY) ait AnadoluJet uçağı Rusya’nın Perm Havalimanı’na inidiği sırada pistten çıktı. THY, yolcuların herhangi birinin yara almadığını bildirdi.

Eski CHP’li Kıyıköy belediye başkanına rüşvetten hapis cezası

Kırklareli’nde İçişleri Bakanlığınca ‘rüşvet ve usulsüzlük’ iddiaları nedeniyle Kıyıköy belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Ender Sevinç beş yıl altı ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Şimşek: Dünya Bankası’yla 895 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarıyla ilgili, Dünya Bankası’yla 895,7 milyon avroluk (25,8 milyar TL) kredi anlaşması imzalandığını açıkladı.

KKM’de ilk: Dört haftadır düşüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar ilk kez üst üste dört hafta düştü.

Filenin Sultanları’ndan ‘beşte beş’: Brezilya’yı da yendiler

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerinde B Grubu’ndaki beşinci maçında Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

Starlink, Türkçe bilen çalışan arıyor: 10-12 saat mesai, tatillerde de çalışılabilir

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink Türkçe ve İngilizce bilen, müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışacak eleman arıyor.

Arda Güler iki ay sonra Real Madrid’de takımla birlikte antrenmana çıktı

İspanya’nın Real Madrid takımında ilk yılını geçiren ve sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan milli futbolcu Arda Güler, yaklaşık iki ay sonra takımla birlikte ilk kez sahada antrenmanlara başladı.

Avrupa’da sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar

Avrupa’da her ülkenin sokak hayvanları için kendince çözüm yolları var. Örneğin, İspanya zorunlu kısırlaştırma ve çip kullanımını öne çıkarırken, Fransa hayvanları sokağa terk etme kuralını ihlal edenleri üç yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırarak caydırma yolunu kullanıyor.

Ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan özel halk otobüsleri parka çekildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan dokuz özel halk otobüsünün trafikten men edildiğini bildirdi.

Windows 11’in yeni güncellemesinde neler var?

Microsoft’un 26 Eylül’de yayınlayacağı Windows 11 güncellemesiyle yapay zeka destekli Windows ‘Copilot’ özelliği, yeniden tasarlanmış bir ‘dosya gezgini’, ve ‘Stylus kalem’ uygulaması kullanıcıları için yeni bir ‘Ink Anywhere’ özelliği gibi yenilikler bekleniyor.

Goldman’dan faiz analizi: Enflasyon beklentisi yüzde 70

Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın (MB) 500 baz puanlık faiz artışının ardından nihai faiz tahmininde yukarı yönlü riskler olduğuna işaret etti. Faiz artışlarının sürmesi gerektiğini belirten banka analistleri, yıl sonu enflasyonu da yüzde 70 olarak bekliyor.

Borsa İstanbul endekslerinde hisse değişiklikleri

Borsa İstanbul BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerinde değişiklik yapıldı.