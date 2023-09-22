KKM’de ilk: Dört haftadır düşüyor

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar ilk kez üst üste dört hafta düştü.

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Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor. Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirmişti.

Yeni ekonomi yönetimiyse son dönemde KKM varlıklarının azaltılması için girişimlerde bulunuyor, TL mevduatı destekliyor.

KKM hesaplarındaki toplam tutarsa genelde her hafta yükselirken son dönemde düşüş trendine girdi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşüşle 3,31 trilyon TL oldu. Dolar cinsi karşılığıysa 123 milyar doların altına geldi.

KKM’de son bir ayda 101,4 milyar TL’lik düşüş meydana geldi.

Bu verilere göre KKM’deki toplam tutar dört haftadır düşüyor. Böylelikle KKM’deki toplam tutar ilk kez üst üste dört hafta geriledi.