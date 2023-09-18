Merkez Bankası’ndan TL mevduatı destekleyen yeni adımlar

Merkez Bankası (MB), bankacılık sistemini Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına yenilerini ekledi.

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MB, TL’yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan (KKM) standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

MB’nin bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre, (gerçek kişiler için) TL payı artış hedefi yükseltildi. TL’ye geçişlerin ‘hızlandığını’ gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde iki olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5’e yükseltildi.

Böylece KKM yerine bankalar standart mevduatlara daha fazla talep olması için ‘faiz ayarlamaları’ gerçekleştirecek. Bir süredir bankaların, müşterilerin KKM’den TL’ye ve mevduata geçmesi için müşterileri ‘ikna etmesi’ talep ediliyordu. Bu da genel olarak faiz oranlarının yükseltilmesiyle meydana geliyor.

Ayrıca, TL’ye geçiş ve yenilemeyle TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL’ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

Komisyon uygulamasında TL’ye geçiş ve yenileme oranları esas alındı

Ağustosta menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL’ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Uygulama talimatına göre, TL’ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100’ün altında olan bankalara yıllık yüzde sekiz oranında, yüzde 100’ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde dört olacak şekilde TL’ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

Harcama mukabili kredilerde muafiyet sınırı yükseltildi

İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL’nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30’u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.

Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL’ye yükseltildi.