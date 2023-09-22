Sayıştay raporu: MEB’e bağlı pansiyonların çoğunda hala bilgisayar odası yok

Sayıştay’ın 2022 raporuna göre Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı pansiyonların çoğunda yatılı kalan öğrenciler için bilgisayar odası yok. Kütüphane ve diğer sosyal alanlar da yok.

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Sayıştay’ın bakanlığın ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyonlarıyla ilgili tespitleri şöyle:

MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol olmasına rağmen pansiyonlarda sağlık personeli yok.

Bazı pansiyonlarda revir yok. Revir olanlarda da yatak kapasitesi yetersiz.

Pansiyonların büyük çoğunluğunda bilgisayar odası, kütüphane ve okuma

salonu gibi sosyal alanlar yok.

Yatak odaları mevzuatta öngörülen öğrenci kapasitesinin üstünde. Odalarda öğrenci başına düşen alan da mevzuatta öngörülen limitin altında.

Sayıştay bakanlığa ‘pansiyonların öğrencilerin sadece yemek yediği ve barındığı bir ortam olmadığını, eğitsel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının da karşılanmasını amaçladığını’ hatırlattı.