Türkiye de ‘cehennemin kapılarını’ araladı: Eğitimsiz kişilere denetim yaptırılmış

AYŞEGÜL KASAP

Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinde iklim krizinin konuşulduğu günlerde Türkiye’nin bile isteye havayı kirlettiği ortaya çıktı. Bunu da liyakatsiz personele yetki belgesi vererek yapmış.

Sayıştay 2022 denetim raporuna göre Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, eğitimi olmayan personele egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmış.

Hava kirliliği sadece iklim için değil, insan sağlığı için de tehdit. Türkiye’de yılda en az 42 bin kişi hava kirliliğinden hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres birkaç gün önce zirvede yaptığı konuşmada iklim kriziyle ilgili “İnsanlık cehennemin kapılarını açtı” demişti: “Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz.”

Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ve onaylayan ülkelerden Türkiye ise 2022’de ‘cehennemin kapılarını’ aralayan ülkelerden olmuş.

Liyakatsiz istihdam

Sayıştay raporuna göre, egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonunda hem eğitimsiz personel istihdam edilmiş hem de gerekli eğitim belgeleri bulunmadığı bilinmesine rağmen il müdürlükleri tarafından yetki belgesi verilmiş.

Yönetmeliğe göre egzoz gazı emisyon ölçümünde çalıştırılacak personelin eğitim alması zorunlu. Bu eğitimin de Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi ile belgelendirilmesi gerekiyor.

Birilerine göz yumulmuş

Rapora göre ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri

tespit edilmesine rağmen tutanak düzenlenmemiş ve idari para cezası uygulanmamış.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) aracılığıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri tespit edilebiliyor.

100 araç sisteme düşmesine rağmen görmezden gelinmiş.