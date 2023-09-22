CHP’li Tezcan: ‘Helalleşme’ çağrısı ve başörtüsü teklifini videodan öğrendik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısını ve ‘başörtüsü teklifi’ni, video yayınlandığında öğrendiklerini söyleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Partinin yetkili kurullarında tartışılmadan açıklandı. Karşı değilim ama siyasi kurullarda tartışılıp karar verilmediği için örgüt yeterince sahip çıkamadı” dedi.

CHP lideri 13 Kasım 2021’de Twitter’dan bir video yayınlayarak “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” demişti.

Söz konusu tarihlerde muhalefet tarzını da değiştirerek daha aktif bir görüntü sergilemeye başlayan Kılıçdaroğlu, partisinin ‘muhafazakar kesimle helalleşmesi gerektiğini’ dile getirip birçok kişi ve yeri ziyaret etmişti.

CHP lideri yine Twitter videosuyla, 3 Ekim’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Bu hakkı yasal güvenceye alacağız” demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışından bir gün sonra CHP’li vekiller üç maddelik bir kanun teklifi vermişti. Teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa ertesi gün topa girmiş, ‘başörtüsüne yasal güvence’ açıklamasını eleştirdiği Kılıçdaroğlu’na karşı el artırmış, LGBTİ+ bireyleri hedef alarak düzenlemeyi anayasa düzeyine taşımaya çağırmıştı. Erdoğan, muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti.

AKP daha sonra yasa teklifini hazırlasa da depremden sonra ülke gündemi değiştiği için geri çekmişti.

‘Partinin kadroları sahiplenmekte zorlandı‘

T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Bülent Tezcan, ‘helalleşme’ videosuyla ilgili şunları dedi:

“Tarihsel kökeniyle beraber tartışma yaratacak bir yaklaşım olduğu için partinin siyasi kurullarında önceden bütün çerçevesiyle tartışılıp karar verilmediği için parti sahip çıkmakta zorlandı. Yani partinin Il örgütleri, ilçe örgütleri partinin kadroları reddetmediler ama sahiplenmekte zorlandılar. Bunu topluma aktarabilmekte zorlandılar. Bunlar yetkili kurullarda tartışılmadan açıklandı. Sayın genel başkanın bir videosuyla açıklandı. Herkes öyle öğrendi bunu. Hepimiz öyle öğrendik. Yetkili kurullar da öyle de öğrendi. Kastedilen de bu tutum belgesinde.

Ben helalleşmeye karşı değilim. Başından beri doğru bir tutumdu ve savunuyorum. Ama bunun belirlenme biçimi doğru olmazsa örgütler yeterince sahip çıkamıyor. Çıkamayınca doğru bir politika esaslı doğru bir politika hak ettiği sonucu vermiyor. Bir başka mesele işte başörtüsüyle ilgili yasa teklifi. O da benzer bir şekilde genel başkanın videosuyla bir gecede ortaya atıldı. Benim yaklaşımdan bakarsanız helalleşme savunulması gereken bir şeydir. Diğeri gereksiz bir işti.”

Özel, ‘kurumsalsızlığı’ eleştirmişti

15 Eylül’de CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tezcan’ın söylediklerine paralel olarak “Parti kararları daha çok atanmış danışmanların yönlendirilmesiyle alınmaktadır” demişti.

Özel parti içi kurumsallığı güçlendireceğini söylemişti: “Parti içi kurumların işlevsiz kılınması, danışmanlık kurumunun kurumsal yapının yerine geçmesi partimizi işlevsiz hale getirerek zayıflatmıştır. CHP’nin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz. Güçlü kurumsallaşma başarının ön koşuludur. CHP tüm kurumlarıyla diri ve canlı olmak zorundadır. Karar alma ve aday belirleme neredeyse tamamen merkezileşmiş, üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek ön seçim terk edilmiş, parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir.”