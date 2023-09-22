Borsa yeniden 8000 sınırını aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeniden 8000 sınırının üzerini gördü.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters) (Arşiv)

Borsa, 28 Mayıs seçimlerinden sonra ‘piyasanın sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine getirilmesiyle yükselmeye başlamıştı. Son dönemde her gün yeni bir rekor kıran BIST 100 endeksi, birkaç gündür aralıklı da olsa düşüşte.

Covid-19’un Eris varyantının Türkiye’de görüldüğünün açıklanmasıyla gelen kısa süreli şok ve ekonomi yönetiminin TL mevduatı destekleyici adımları atması düşüşün ana nedenlerinden. Uzmanlar, TL mevduatın borsanın yeni rakibi olduğunu düşünüyor.

Eylül başında 8000 seviyesini geçen borsa, 7 Eylül’de gerilemeye başlamış ve 15 Eylül’de 8000’inin altına inmişti.

Borsa dünü 8000,46 seviyesinden kapamıştı. Bugüne de yüzde 0,43 yükselişle 8.035,05 puandan başladı.

Borsa şu an 8037 seviyesinde seyrediyor.