TL mevduat borsanın yeni rakibi

A1 Capital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, TL mevduatın artık borsanın rakibi olduğunu dile getirdi.

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Önceki Hazine ve Maliye bakanı Nureddin Nebati ve önceki Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun başında olduğu ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizleri düşürmüştü. Bu da mevduat faizlerinin düşmesine ve vatandaşın, enflasyon karşısında parasını korumak için başka alternatiflere yönelmesine neden olmuştu.

Bu alternatiflerden biri de borsaydı. Uzun süre boyunca borsa, neredeyse her gün yeni bir rekor kırdı. Nebati’nin bakan olarak atandığı 2 Aralık 2021 tarihinde borsa 1900 puan seviyesindeydi. Birkaç gün önce 8000 puanın üzerinde olan borsa şu an 7800 seviyesinde.

Nebati de bakanlığı boyunca enflasyon korunmak isteyen vatandaşa sık sık ‘borsayı’ önermişti.

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın başında olduğu yeni ekonomi yönetiminde de borsa yükselmeye başladı. Ancak bu dönemde, politika faizi yükseltildi ve vatandaşların kur korumalı mevduattan (KKM) çıkmaları teşvik edildi. Bu da mevduat faizlerini son 20 yılın zirvesine taşıdı.

Ayrıca, borsa yeni ekonomi yönetiminde de neredeyse her gün yeni bir rekor kırsa da son hafta düşüşte.

Ekonomim’e konuşan Atılal, bu şartlar altında TL mevduatın borsanın yeni rakibi olduğunu belirtti.

“TL mevduat artık borsanın yeni rakibi mi” sorusu üzerine Atılal şöyle konuştu:

*Çok net rakip. Hiç istisnam yok. Mevduat faizleri, yatırımcı dolara kaçmasın diye yükseliyor. Ama 50 bandına yükselirse insanlar der ki ‘arkadaş borsa tarafında 50 garanti ediyor musun?’ Hayır. Bu durumdaki yatırımcı ne yapar? Mevduata gider. Nereye gidecek başka? Borsadaki düşüşün buralarda durması lazım. Durmazsa, 7 gün üst üste düşen bir borsada psikolojik savaş içine giren yatırımcı ‘tamam ben yüzde 20’yi kaybedeyim. Şurada yüzde 40 fırsatım var. Gidip oradan telafi ederiz’ der. Dolayısıyla küçük çaplı bir realizasyon olabilir ama piyasayı bozacak miktarda olmaz. KKM ve mevduat yatırımcısı sabit getiriye ve stopaj avantajına bakar. Şu anda stopaj yok. Orada da bir vergi gelmesi gerekir diye konuşuluyor. Tekrardan öyle bir sistem gelirse, o gidecek kısmı daha çabuk çıkartırız ve daha rahat bir şekilde önümüze bakarız. Sonuç buradan çıkacak yatırımcıyı bozmaz.