İmamoğlu’ndan DİAYDER davası ve sabotaj çıkışı: Seçim öncesinin fragmanı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro ile metrobüslere yönelik sabotajlara ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’dan dava açılmasına değindi.

İmamoğlu, bunların ‘seçime doğru neler yaşanacağının fragmanı’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: İBB

‘8 Yeni Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi‘nin toplu açılış töreninde konuşan İmamoğlu, DİAYDER davasına ve metro ile metrobüse yönelik sabotajlara değindi.

İmamoğlu’nun açıklarından öne çıkanlar şöyle:

*Biz, dönem başladı başlayalı, seçim ortamı da dahil, öyle laflar işittik, öyle şeyler yaşadık ki, bazen bu kötü aklın yaratıcılığıyla ilgili gerçekten ben bile şaşkınlığa uğruyorum her gün.

*Bu kadar kötülüğe dönük marifet üreten insanlara diyorum ki, ‘Biraz da iyiliğe çalışsanız, bu ülke çok daha iyi olacak.’ Yani gidip, ne bileyim, metronun merdivenlerine taş koyarak veya bir demir parçası koyarak, onları bozmaya çalışmak ya da yol güzergahı üzerinde bir işi, bir sistemi bozmaya çalışmak… Yani bir kurumu kirletmek; İETT, Halk Ekmek gibi…

*Saçma sapan girişimlerin içinde bulunmak… Koca koca televizyon kanallarını veya medya kuruluşlarını bu işe seferber etmek… Nedir tek dertleri? ‘Ekrem’i kötü yapalım. Ekrem aşağı, Ekrem yukarı…’

Yavuz Saltık Tepkisi

*Benim ta Beylikdüzü’nden beri yol arkadaşım olan, Sosyal Hizmetleri’nde 5 katına çıkarttığımız yardımların başlangıcında onun da imzası olan, sonrasında bu muhtarlarımızın da kardeşliği ve birliği için çalışmaları adına yoğun bir çaba içerisinde olan bir arkadaşım (Yavuz Saltık), şimdi Muhtarlık Daire Başkanımız, bugün yargılandığı mahkemeden beraat aldı. Bir hafta önce ise bir savcı, 15 yıl hapis cezasıyla ilgili bir mütalaa verdi hakkında.

*Bir haftadır ben uyku uyuyamıyorum. Yargımız hakkında iyi şeyler düşünerek uykusuz kaldım. Yani ben, yargıya güvenerek, doğru karar alacağına olan inançla, tek cümle de etmemeye gayret ettim. Yoksa işim çok dolu. Ve sonuçta beraat etti arkadaşımız. Bir savcı, niye böyle yapabilir? Bilmiyorum.

*Ve temel şey ne? Efendim neymiş? Terör örgütüne yardım etmiş. Ya Allah aşkına; ne Ekrem İmamoğlu’nu, ne bir yol arkadaşını. Neymiş? FETÖ’cüymüş! Neymiş? PKK’ymış! Hiçbir terör örgütüyle yan yana koyabilecek akıl, bu ülkede yok. Ekrem İmamoğlu ne şahsı adına ne de yol arkadaşları adına, buna müsaade edecek bir kişilik değildir.

*Bazen yargısız infaz çabası içerisinde olan insanlara sesleniyorum: Neyle yargılandı bu kardeşimiz, Yavuz Bey biliyor musunuz? Bir derneğe verdiği 272 adet, 150 liralık yardım kartı dağıtmak üzerinden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı.

Seçim öncesi bu adımlar

*Ekrem İmamoğlu ne şahsı adına ne de yol arkadaşları adına buna müsaade edecek bir kişilik değildir.

*Kaldı ki bazen yargısız infaz yapma çabası içinde olan insanlara sesleniyorum; yahu Yavuz Bey bir derneğe verdiği 272 adet 150 liralık yardım kartı yüzünden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı. Ortada verdiği dernekle ilgili bir hüküm yok henüz, o dernekle ilgili hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok.

*Ama burada birine 15 yıl tutuklamaya çalışıyorsunuz. Olacak iş değil, atılan bu adımlar seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları… Yani yarın Ekrem’e neler diyecekler, Ekrem’in yol arkadaşlarına neler yakıştıracaklar.

DİAYDER davası ve sabotajlar

Son zamanlarda İBB’nin işletmesindeki metro, metrobüs ve otobüslere yönelik sabotajlar arttı. Seçim yaklaştıkça artan sabotajlara bir yenisi eklenmişti. Murat Ongun’un paylaştığı videoda bir aracın metrobüs yolunun belirlenmesi için konulan dubaların bir araç tarafından kasten ezildiği görülüyordu.

İBB yöneticisi Yavuz Saltık da DİAYDER üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla yargılandığı davada, ‘kastının yokluğu’ gerekçesiyle beraat etmişti.