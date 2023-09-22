Metrobüs yoluna sabotaj: ‘Bunun adı cinayete teşebbüs’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, metrobüs yolundaki dubaların bir araç tarafından bilerek ezildiğini gösteren videoyu paylaştı.

Fotoğraf: AA

Son zamanlarda İBB’nin işletmesindeki metro, metrobüs ve otobüslere yönelik sabotajlar arttı. Seçim yaklaştıkça artan sabotajlara bir yenisi eklendi. Murat Ongun’un paylaştığı videoda bir aracın metrobüs yolunun belirlenmesi için konulan dubaların bir araç tarafından kasten ezildiği görülüyor.

Görüntüyü, arkadan gelen bir diğer araç kaydetti. Görüntüyü kaydeden sürücü, aracın plakasını da ’34 BEM 094’ olduğunu belirtirken; Ongun bu videoyu, “Bunun adı; düpedüz cinayete teşebbüs” diye paylaştı.