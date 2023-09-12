İBB paylaştı: Metroda ‘sabotaj, kumpas ve yalan haber’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metroda bir grup gencin yürüyen merdiveni durdurduğu, alandaki A Haber muhabirinin de hemen ‘çalışmayan yürüyen merdiven haberi’ yaptığına dair görüntüleri paylaştı.

Görsel: Twitter

İBB’nin Twitter’dan paylaştığı videoya göre Altunizade metrosuna yürüyen merdivenle inen bir grup genç, hemen yukarı çıkarak merdiveni acil durdurma tuşuna basıp durduruyor.

Daha sonra orada bulunan A Haber muhabiri gençlerle konuşup ‘İBB’nin sorumluluğundaki metrolarda yürüyen merdivenlerin çalışmadığına dair’ haber yapıyor.

Paylaşılan videoda ‘haber’in görüntüsü de yer alırken başka bir kişinin metronun başka çıkışındaki merdivenlerden inip çıktığı ve A Haber’e konuştuğu gösteriliyor.