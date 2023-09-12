İBB paylaştı: Metroda ‘sabotaj, kumpas ve yalan haber’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metroda bir grup gencin yürüyen merdiveni durdurduğu, alandaki A Haber muhabirinin de hemen ‘çalışmayan yürüyen merdiven haberi’ yaptığına dair görüntüleri paylaştı.
İBB’nin Twitter’dan paylaştığı videoya göre Altunizade metrosuna yürüyen merdivenle inen bir grup genç, hemen yukarı çıkarak merdiveni acil durdurma tuşuna basıp durduruyor.
Daha sonra orada bulunan A Haber muhabiri gençlerle konuşup ‘İBB’nin sorumluluğundaki metrolarda yürüyen merdivenlerin çalışmadığına dair’ haber yapıyor.
Paylaşılan videoda ‘haber’in görüntüsü de yer alırken başka bir kişinin metronun başka çıkışındaki merdivenlerden inip çıktığı ve A Haber’e konuştuğu gösteriliyor.