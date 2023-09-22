Starlink, Türkçe bilen çalışan arıyor: 10-12 saat mesai, tatillerde de çalışılabilir

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Starlink Türkçe ve İngilizce bilen, müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışacak eleman arıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kahramanmaraş merkezli 7,4 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra ülke genelinde iletişim sorunları yaşanmış; bu sorun kurtarma çalışmalarının aksamasına neden olmuştu. Süreçte Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının Türkiye’de aktif edilmesi istenmişti. Ancak hükümet bu teklifi reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Musk’ın görüşmesi sonrası Starlink uydularının Türkiye’de hizmet verebilmesi için adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’sa, bu kapsamda Starlink’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) resmi başvuru yaptığını duyurmuştu.

Bu gelişmeler ışığında Starlink’in açtığı bir iş ilanı dikkat çekiyor.

Starlink’in sitesinde yer alan iş ilanına göre, müşteri hizmetlerinde çalışacak ve Türkçeyle İngilizceye hakim olan bir çalışan aranıyor.

İşin tanımı, gereklilikler ve sunduğu olanaklar şöyle:

İş tanımı

*Müşteri sorunlarını önceliklendirmek, sorunları gidermek, trendleri analiz etmek, müşterilerin deneyimini geliştirecek basit, etkili destek müdahaleleri tasarlamak, donanım, yazılım ve ağ uzmanlığını kullanarak müşterilere teknik destek sağlamak.

Gereksinimler

*Lise veya dengi diploma

*Söz konusu alanda en az bir yıl tecrübe

*Akıcı İngilizce ve Türkçe bilgisi

*Problem çözme yeteneği

*Yazılı ve sözlü iletişim becerisi

*Zaman yönetimi becerisi

*Ağ oluşturma, donanımla ilgili sorunları giderme, yazılım geliştirme vb. konularda deneyim

*Eğitim, öğrenme ve geliştirme, analitik, hizmet tasarımı, satıcı yönetimi veya içerik yönetimi rolünde deneyim

*Kaliforniya’da ikamet. Bu iş uzaktan yapılacak bir iş değil.

Çalışma saatleri

*Gerektiğinde tatillerde de çalışılmalı

*Günde 10-12 saat çalışmaya müsait olunmalı

*Haftada dört gün çalışılacak

Maaş

*Çalışanın seviyesine göre saatlik 22 dolar (600 lira) 24,5 dolar (665 lira) arasında değişiyor. Böylelikle maaş aylık 4704 doları (127 bin lira) bulabilir.

İş ilanının ne zaman açıldığı belirsiz ancak pozisyon hala açık yani Starlink şartlara uygun bir çalışan aramaya devam ediyor.