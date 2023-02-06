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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, Elon Musk’ın Starlink teklifini geri çevirdi

Türkiye, Tesla’nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk’ın Starlink uydularını devreye sokma teklifini geri çevirdi.

Fotoğraf: AA

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 04:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Saat 10 itibarıyla 284 kişi hayatını kaybetti.


Deprem sonrası iletişim hatlarında da sıkıntı var.

Bunun üzerine sonra Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya Musk, “Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir” diye yanıt vermişti.

Bloomberg’ün aktardığına göre Türk hükümeti, Elon Musk’ın teklifini reddetti.

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Depremden etkilenenlerin banka borcu ertelenecek

TBB, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan banka müşterilerinin, talepleri halinde vadesi gelmiş veya altı ay içinde vadesi gelecek borçlarının bugünden itibaren altı ay sonraya kadar ötelenmesine karar verdi.