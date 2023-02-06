Türkiye, Elon Musk’ın Starlink teklifini geri çevirdi

Türkiye, Tesla’nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk’ın Starlink uydularını devreye sokma teklifini geri çevirdi.

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Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 04:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Saat 10 itibarıyla 284 kişi hayatını kaybetti.

Deprem sonrası iletişim hatlarında da sıkıntı var.

Bunun üzerine sonra Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya Musk, “Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir” diye yanıt vermişti.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved. — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023

Bloomberg’ün aktardığına göre Türk hükümeti, Elon Musk’ın teklifini reddetti.