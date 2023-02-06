Elon Musk: Türkiye onaylar onaylamaz Starlink uydularını gönderebiliriz

Tesla’nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk, Türkiye’de depremden sonra büyük bir iletişim sıkıntısı yaşandığını ve Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya “Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir” dedi.

Starlink is not approved by Turkish government yet. SpaceX can send as soon as approved. — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 04:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Deprem sonrası iletişim hatlarında sıkıntı yaşıyor.

AFAD, telefon hatlarının kullanılmaması gerektiği yönünde uyarı yayınladı: “Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının.”