Starlink’in Türkiye’de kullanımı için lisans başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Elon Musk’ın şirketi Starlink’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) resmi başvuru yaptığını duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli 7,4 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra ülke genelinde iletişim sorunları yaşanmış; bu sorun kurtarma çalışmalarının aksamasına neden olmuştu. Süreçte Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının Türkiye’de aktif edilmesi istenmişti. Ancak hükümet bu teklifi reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Musk’ın görüşmesi sonrası Starlink uydularının Türkiye’de hizmet verebilmesi için adım atıldı.

Bakan yardımcısı Sayan, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dedi: “Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde; 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız.”