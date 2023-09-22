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Yaramazlara biraz batar!

Filenin Sultanları’ndan ‘beşte beş’: Brezilya’yı da yendiler

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerinde B Grubu’ndaki beşinci maçında Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.

Milliler ilk seti 25-21, ikinci seti 29-27 ve üçüncü seti 25-19 kazandı. Filenin Sultanları, gruptaki önceki maçlarında Porto Riko, Bulgaristan, Peru ve Arjantin’i mağlup etmişti.


Elemelerde gruplarında ilk iki sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları’na kota kazanacak.

Elemeler üç ülkede oynanıyor

Gruplar şu şekilde:

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya’da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

Filenin Sultanlarından ‘dörtte dört’: Arjantin’i de mağlup ettiler

Filenin Sultanları ‘üçte üç’ yaptı: Peru’yu da mağlup etti

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Filenin Sultanları, Olimpiyatlardaki ilk maçında Porto Riko’yu 3-0 mağlup etti

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